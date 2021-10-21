В Воронеже пенсионер на «Шевроле Ланос» сбил мотоциклиста

Водитель «Yamaha» с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 09:30 у дома 3«А» по проспекту Патриотов в Воронеже 68-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» столкнулся с мотоциклом «Yamaha» под управлением 38-летнего мужчины.

Виновник ДТП двигался в направлении Курска с левым поворотом и не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении прямо, не меняя траектории движения.

- В результате водитель «Yamaha» с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.