В Воронежской области не будут вводить экспресс-тесты на ковид

Воронежские санитарные врачи полагают, что массовое использование экспресс-тестов - бессмысленная трата времени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области не будут делать массовое экспресс-тестирование на ковид. Причину такого решения объяснила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Ласточкина. Она сообщила, что результаты экспресс-теста (если он положительный), все равно нужно подтвердить ПЦР-анализом. Поэтому возникает резонный вопрос, зачем делать лишний.

- Если есть необходимость обследоваться – нужно идти в лабораторию. Если клинические показания – то к медикам. Если просто так ходить и делать экспресс-тесты, это никакого результата не принесет, – резюмировала Галина Ласточкина.

В Москве экспресс-тестирование действует с 11 октября. В случае положительного результата у жителя столицы сразу на месте бесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. В течение одного-двух дней он получит результат – если он положительный, то диагноз будет считаться подтвержденным. Тогда к нему должны направить врача.

Кстати, в Воронежской области с недавнего времени отметили необходимость повторного ПЦР-теста для выписки. Сделали это из-за всплеска ковида - нужно иметь запас коек для больных.