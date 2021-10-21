Сбер автоматизирует управление собственными объектами недвижимости в Воронежской области

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Сбер внедрит комплексные автоматизированные системы управления при обслуживании собственных административных зданий и филиальной сети банка. Реализацией проекта займется входящая в экосистему Сбера компания «Современные технологии», которая управляет более чем 4,5 тыс. объектами недвижимости по всей стране.

Основным направлением взаимодействия станет применение технологий интеллектуальной эксплуатации недвижимости через использование цифровых инструментов на платформе российского web-приложения Amelia.

Компания займется комплексным обслуживанием систем жизнеобеспечения, включая проведение узкоспециализированных инженерных работ, а также будет осуществлять услуги клининга с использованием профессиональных средств и оборудования.

«Современные технологии» - компания-эксперт в области эксплуатации объектов недвижимости и создания автоматизированных систем управления зданиями. Основными направлениям деятельности являются: комплексная эксплуатация недвижимости, создание систем управления и телеметрии.

Андрей Леонов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Реализация проекта позволит провести цифровую трансформацию производственных процессов в управлении имуществом банка, повысит их прозрачность и качество обслуживания подрядными организациями. Благодаря решениям наших партнеров мы планируем сократить потребление энергоресурсов, а также снизить влияние человеческого фактора в работе собственной службы эксплуатации за счет внедрения приложения Amelia, а также установке комплекса оборудования и программного обеспечения для управления общими инженерными системами и ресурсами объекта».