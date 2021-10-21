Воронежские полицейские вычислили башкирского мошенника

Оперативники задержали подозреваемого в арендованной квартире в Ивановской области и доставили в отдел полиции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, в июне текущего года в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу обратился 30-летний житель Севастополя.

Он рассказал, что в интернете нашел объявление о продаже игровой приставки. В ходе общения с продавцом потерпевший захотел приобрести данный товар. Лжепродавец предложил продолжить общение в мессенджере, где в дальнейшем сообщил, что готов отправить приставку покупателю после полной оплаты ее стоимости.

Для оплаты товара он направил ссылку, после перехода на которую, с банковского счета потерпевшего были списаны денежные средства в сумме около 55 тысяч рублей. После завершения банковской операции связь со злоумышленником прервалась. Оплаченный товар покупатель так и не получил. Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший обратился за помощью в полицию.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Воронежу установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 25-летний житель республики Башкортостан. Оперативники задержали подозреваемого в арендованной квартире в Ивановской области и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные цели.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» башкирскому аферисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.