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Общество21 октября 2021 13:32

В Воронеже смертность в октябре увеличилась в 1,5 раза

Это по сравнению с прошлым годом, но и в 2021-м ситуация все ухудшается
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские кладбища разрастаются все больше.

Воронежские кладбища разрастаются все больше.

Фото: Алексей ФОКИН

Шокирующими цифрами поделились в телеграм-канале областного правительства. Если ранее в Воронеже в среднем за месяц было 700 захоронений, то с начала 2021 года ситуация стала стремительно ухудшаться. В январе и марте было уже около 900 захоронений, в феврале небольшой спад – почти 800. Но уже с июля каждый месяц было более 1000 могил. А только за первые пять дней октября похорон было 282. А всего их уже 1070. До конца месяца еще десять дней.

В администрации городских кладбищ Воронежа заявили, что работают на пределе и кадровых, и организационно-технических возможностей.

Напомним, в октябре за сутки от коронавируса начали умирать больше 50 человек.