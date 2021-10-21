В Воронежской области темпы вакцинации увеличились почти на 13 процентов

Цель властей - обеспечить вакцинацию 1,5 миллиона жителей Воронежской области. Пока количество привитых меньше миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном оперштабе рассказали о темпах вакцинации, набранных за сутки. К утру четверга, 21 октября, медики сделали еще 20 325 инъекций. Привитых жителей Воронежской области теперь стало 843 704, из них 756 156 получили вторую часть вакцины. Для сравнения: к утру 20 октября медработники сделали 17 697 прививок.

Уже 66 966 жителей Воронежской области прошли ревакцинацию. К утру 20 октября их было 64 610.

Напомним, под обязательную вакцинацию сейчас подпадают работники крупных предприятий, сфер услуг, развлечений и спорта, учителя, медики, чиновники, служащие банков, почты и МФЦ. Сделать первую часть вакцины им необходимо до 30 октября, вторую – к 30 ноября. Иначе начальники должны отстранить их от работы без сохранения зарплаты.

Цель властей – вакцинировать 1,5 миллиона человек. Чиновники считают, что после этого наконец-то разовьется коллективный иммунитет, и можно будет снимать ограничения.