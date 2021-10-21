Воронежские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

Карина Колосова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по дзюдо, проходивших в Старом Осколе, приняли участие 316 спортсменов из 26-ти регионов страны.

Воронежская спортсменка Карина Колосова стала второй в весовой категории до 57 килограммов, а Иван Кочетов замкнул тройку призеров в весе до 81 килограмма.

- Карина, молодец! – заявил главный тренер сборной Воронежской области по дзюдо Евгений Бурдюгов. - Выступала младшим 2004-м годом, и, несмотря на большую конкуренцию, смогла завоевать путевку на первенство страны.