Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 октября 2021 12:45

Воронежские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

Турнир прошел в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Карина Колосова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Карина Колосова (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по дзюдо, проходивших в Старом Осколе, приняли участие 316 спортсменов из 26-ти регионов страны.

Воронежская спортсменка Карина Колосова стала второй в весовой категории до 57 килограммов, а Иван Кочетов замкнул тройку призеров в весе до 81 килограмма.

- Карина, молодец! – заявил главный тренер сборной Воронежской области по дзюдо Евгений Бурдюгов. - Выступала младшим 2004-м годом, и, несмотря на большую конкуренцию, смогла завоевать путевку на первенство страны.