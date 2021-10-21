В Воронежской области новый ковидный рекорд: число зараженных за сутки перевалило за 700

Тесты в Воронежской области выявляют зараженных в три раза больше, чем выздоровевших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном оперштабе огласили очередные тревожные статистические данные. Продолжает бить рекорды количество заражений ковидом за сутки. На этот раз преодолен психологический барьер в 700 человек – заболели 709 жителей Воронежской области. Всего же за время пандемии их стало 146 693. По-прежнему из провинциальных регионов хуже дела с зараженными за сутки только у Самарской (937) и Нижегородской (737) областей.

Снова много умерших – 50. До рекорда 20 октября (57), к счастью, эта цифра не дотягивает. Но от этого становится, если менее жутко, то совсем ненамного. Особенно, если посмотреть на общую цифру смертей от ковида в Воронежской области за время пандемии – 6 618.

В то же время выздоровел всего 231 житель Воронежской области. Это намного меньше, чем в последние двое суток (утром 20 октября – 267, 19-го – 264). Всего избавились от ковида в нашем регионе 117 273 человек. По этому, самому благоприятному из всех показателей ситуации с COVID-19 Воронежская область находится лишь на 33 месте в России.