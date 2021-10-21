Воронежец ногами избил жену, разорвав ей печень

Задержанный признался в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертый отдел полиции Воронежа из медицинского учреждения поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью 30-летней местной жительнице.

- Полицейские выяснили, что в ночное время в одной из квартир многоквартирного дома по улице Беговой между потерпевшей и ее 48-летним супругом произошла ссора на почве ревности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе конфликта мужчина нанес своей жене множественные удары ногами в область живота. Женщина обратилась за помощью к соседке, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями в виде тупой травмы живота, разрыва печени и ушибов внутренних органов.

Задержанный признался в содеянном. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.