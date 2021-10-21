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Происшествия21 октября 2021 10:28

В Воронежской области «Мерседес» сбил пешехода

ДТП произошло в Борисоглебском районе на 485-м километре автодороги «Курск-Саратов»
Алексей СЕРГУНИН
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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера примерно около 19:45 в Борисоглебском районе на 485 километре автодороги «Курск-Саратов» 55-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Актрос», наехал на 48-летнего жителя Вологодской области.

Потерпевший двигался по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении с автомобилем.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.