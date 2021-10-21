В Воронежской области «Мерседес» сбил пешехода

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По предварительным данным, вчера примерно около 19:45 в Борисоглебском районе на 485 километре автодороги «Курск-Саратов» 55-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Актрос», наехал на 48-летнего жителя Вологодской области.
Потерпевший двигался по правому краю проезжей части дороги в попутном направлении с автомобилем.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.