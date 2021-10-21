Сегодня воронежская гимнастка Ангелина Мельникова впервые может стать чемпионкой мира

Ангелина Мельникова (в центре). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в японском Китакюсю состоится финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье.

За медали в самой престижной дисциплине будут сражаться 24 спортсменки, включая Ангелину Мельникову из Воронежа.

Свое выступление воспитанница школы Ю.Э. Штукмана начнет в опорном прыжке. У нее третий стартовый номер. Далее по списку разновысокие брусья (№2). На бревне Геля стартует первой, а завершит выступление в вольных упражнениях (6-й стартовый номер).

Напомним, что в квалификации, состоявшейся 19 октября, Ангелина стала лучшей с результатом – 57,065 балла. Занявшие втрое и третье места американки Лини Вонг и Кайла ди Челло соответственно отстали от Олимпийской чемпионки-2021 почти на два балла.

Отметим, что в послужном списке Ангелины Мельниковой есть победы на всех крупнейших международных турнирах за исключением чемпионата мира. В 2018-м году в Дохе наша землячка стала второй в командном многоборье. В 2019-м году в Штутгарте она трижды поднималась на пьедестал почета – повторила результат в командном многоборье, и дважды стала третьей – в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Видеотрансляция будет доступна на сайте телеканала «Матч» и на официальном Youtube-канале Международной федерации гимнастики.