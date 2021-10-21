Предприниматели нарушают покой воронежцев призывами через громкоговорители

Фото управы Ленинского района

Пестрящими листовками и объявлениями столбами и стенами воронежцев уже не удивить. Коммунальные службы комбинатов благоустройства ежедневно точечно очищают от мусора вертикальные поверхности, а периодически выходят в массированные рейды.

Такой на днях прошел в Ленинском районе. В этот день чиновники управы совместно с коммунальщиками удалили несколько металлических конструкций с надписями сомнительного содержания. А с владельцами торговых точек, зазывающих покупателей через громкоговорители, провели беседу и недопустимости нарушения покоя горожан.

- Мы понимаем желание предпринимателей привлечь внимание к своему бизнесу, прорекламировать реализуемый товар, однако призываем делать это цивилизованным способом с соблюдением норм российского законодательства. Приветствуем креативный подход в любом деле, при этом он не должен затрагивать интересы других граждан и нарушать правила благоустройства - прокомментировал глава Ленинского района Сергей Ситников.

На нарушителей составили протоколы, которые направят на рассмотрение административной комиссии при управе. За несоблюдение Правил благоустройства предусмотрен штраф от 1 до 25 тысяч рублей.