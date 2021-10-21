Воронежские коммунальщики готовят технику для работы в зимних условиях

Фото управы Ленинского района

В ближайшие дни в Воронеже ожидается похолодание. Дорожные и коммунальные службы готовятся к зиме.

На днях проверка прошла в комбинате благоустройства Ленинского района. Здесь в предстоящий сезон будут задействованы 52 единицы различной коммунально – уборочной техники. Среди них снегопогрузчики, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, роторная и самосвальная техника, в том числе мини-техника на базе «Беларус 320» и МКМ. Рабочие также используют для уборки снега с тротуаров 5 механических щеток и 4 ротора с ручным управлением.

Сейчас завершается переоборудование комбинированных дорожных машин.

Подводя итоги обсуждения, глава района Сергей Ситников акцентировал внимание подчиненных на необходимости более тщательной подготовке мини-техники для работы на тротуарах. Он отметил, что к этой части уборки у горожан возникают нарекания.