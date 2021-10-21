В Воронежской области за кражу телефона женщину оштрафовали на десять тысяч рублей

24 июля текущего года женщина похитила мобильник, когда увидела его без присмотра в тележке продуктового магазина в торговом центре. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительница Россоши отделалась легким испугом за кражу сотового телефона «Honor LLD-L31». 24 июля текущего года она похитила мобильник, когда увидела его без присмотра в тележке продуктового магазина в местном торговом центре.

Во время судебного заседания подозреваемая раскаялась, согласившись на штраф в десять тысяч рублей.

- В свою очередь потерпевшая не стала возражать против прекращения уголовного дела, - информирует пресс-служба районного суда.