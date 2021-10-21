За девять граммов марихуаны 18-летнего жителя Воронежской области могут отправить в тюрьму

Юноша высушил и незаконно хранил при себе в бумажных свертках марихуану. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

18-летнему жителю села Нижний Карачан Борисоглебского района грозит тюремный срок в соответствии с частью 1 статьи 228 УК РФ.

Как удалось выяснить во время предварительного следствия, в конце июля нынешнего года юноша сорвал листья конопли возле одного из домов по улице Некрасова. Впоследствии он их высушил и стал незаконно хранить при себе в бумажных свертках, общей массой не менее девяти граммов.

Позднее сотрудники отдела МВД России по Борисоглебску обнаружили эти шесть бумажных свертков с наркотическим средством - каннабис (марихуана) во время осмотра автомобиля подозреваемого «ВАЗ-2114» .

Теперь парню грозит наказание от штрафа в размере до сорока тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.