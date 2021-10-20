В Воронежской области мужчина зарезал пьяного гостя

Фото – СУ СК по Воронежской области

Воронежские следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого с ножевыми ранениями нашли 19 октября в доме на улице Луговой хутора Ближнее Стояново Острогожского района. Об этом сообщили в следственном управлении.

Оказалось, что он владелец дома и в этот день у него было застолье. Несколько приятелей после распития спиртного ушли, а один остался и решил поспать на его кровати. Хозяин разбудил его и потребовал, чтобы тот уходил из дома. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. Хозяин схватил кухонный нож и воткнул его в шею товарищу. От ранения тот скончался на месте.

Через некоторое время домой вернулась сожительница владельца дома, она и сообщила правоохранителям о случившемся.