В Воронежской области пообещали 300 тысяч за украденный двухтонный насос

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Лискинском районе неизвестные похитили дорогостоящий насос для очистки реки Икорец. Кража произошла 17 октября где-то между 14:00 и 17:00. Оборудование за 7 млн рублей во время его транспортировки с одного участка на другой осталось без охраны. Неизвестные, не мудрствуя лукаво, увезли 2-тонную конструкцию из села Верхний Икорец в неизвестном направлении.

Владельцы фирмы, которые выполняют госконтракт по очистке поймы реки Икорец, пообещали за информацию о его местонахождении вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Стоимость самого насоса может достигать 7 миллионов рублей.

Сейчас Работы по расчистке реки Икорец временно приостановлены. Украденное ищет не только владелец, но и местная полиция. Всех, кто владеет информацией о насосе, просят позвонить по телефону 8-915-170-16-97.