В Воронежской области от коронавируса умерло шестеро детей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

От коронавирусной инфекции в Воронежской области уже умерли шестеро детей. Они не смогли перенести осложнений, с которыми протекала болезнь. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в среду, 20 октября.

Дети разных возрастов – от 8 месяцев до 16 лет. Подробностей в облздраве не рассказали. Неизвестно, были ли у них сопутствующие хронические заболевания.

Ранее уже сообщалось, что в четвертую волну ковида, дети болеют тяжело. Ее подтвердила и завинфекционным отделением детской клинической больницы №2 Светлана Стахурлова.

- В стационары попадают дети с дыхательной недостаточностью различной степени тяжести из домашних очагов инфекций, где болеют мамы, бабушки, дедушки. Заболевание протекает гораздо тяжелее. Температура держится в течение 7-10 дней от 38,5 до 39,5 градусов, - отметила Светлана Стахурлова.