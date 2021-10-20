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Общество20 октября 2021 18:24

В Воронежской области от коронавируса умерло шестеро детей

Возраст разнится - от 8 месяцев до 16 лет
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

От коронавирусной инфекции в Воронежской области уже умерли шестеро детей. Они не смогли перенести осложнений, с которыми протекала болезнь. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения в среду, 20 октября.

Дети разных возрастов – от 8 месяцев до 16 лет. Подробностей в облздраве не рассказали. Неизвестно, были ли у них сопутствующие хронические заболевания.

Ранее уже сообщалось, что в четвертую волну ковида, дети болеют тяжело. Ее подтвердила и завинфекционным отделением детской клинической больницы №2 Светлана Стахурлова.

- В стационары попадают дети с дыхательной недостаточностью различной степени тяжести из домашних очагов инфекций, где болеют мамы, бабушки, дедушки. Заболевание протекает гораздо тяжелее. Температура держится в течение 7-10 дней от 38,5 до 39,5 градусов, - отметила Светлана Стахурлова.