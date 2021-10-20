Врачи пояснили, кому из воронежцев с COVID-19 положены заключительные ПЦР-тесты при выписке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ходе прямого эфира, посвященного четвертой волне коронавирусной эпидемии в Воронежской области, эксперты в здравоохранении рассказали, почему не берут повторные мазки на исследование, а автоматически выписывают всех на 10-14 сутки.

По словам врачей, из практики именно к этому сроку с начала заболевания в организме человека в большинстве случаев перестает выделяться коронавирус. Поэтому в лабораторном подтверждении выздоровления поголовно не нуждаются все граждане, тем более, в условиях недостатка врачей и материалов.

Как отметила замруководителя регионального департамента здравоохранения Наталья Нехаенко, повторный тест возьмут лишь у тех лиц, которые сразу после болезни выходят в организованный коллектив. Например, детсадовцы, воспитатели, педагоги или врачи.

- Сейчас, когда школьники находятся на дистанте, даже у них нет необходимости в повторном тесте, - говорит специалист.