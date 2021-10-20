Воронежцам рассказали, почему ПЦР-тесты на ковид не берут у всех членов заболевшей семьи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ходе прямого эфира, посвященного четвертой волне коронавируса в Воронежской области, специалисты департамента здравоохранения и Роспотребнадзора ответили на распространенные вопросы, возникающие вокруг эпидемии. Так, например, многие граждане, болеющие целыми семьями, спрашивают, почему ПЦР-тест берут только у одного члена семьи.

- В лабораторном подтверждении диагноза в этом случае нет необходимости. Нам важно выявить очаг заболевания, - говорит Наталья Нехаенко, заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области. – Осальным членам семьи диагноз ставят на основании клинических проявлений болезни.

Но в таком случае возникает закономерный вопрос: нет лабораторного подтверждения, нет QR-кода, положенного переболевшим пациентам?

- Диагноз ставит лечащий врач, - продолжает Нехаенко. - Он может сделать это на основании клинических признаков болезни в семейном очаге, без лабораторного подтверждения. В этом случае пациент вносится в базу данных и также получает QR-код через Госуслуги.

Но в реальности эта система может давать сбои, утверждают воронежцы.