В Воронежской области сосед сломал руку палкой 80-летнему пенсионеру из-за его собак

По пустяковому поводу 39-летний мужчина ударил 80-летнего пенсионера палкой по руке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Поворинском районном суде вынесли приговор 39-летнему местному жителю. 28 июня 2021 года в Поворино он пришел к своему 80-летнему соседу поговорить о том, как его «достали» собаки пенсионера. Мирного разговора не получилось. Тогда непрошеный гость набросился на пожилого человека и сломал ему руку.

Подробности этого дикого случая рассказали в Поворинской межрайонной прокуратуре:

- Мужчина был уверен, что его кошку покусали собака соседа. Якобы его несовершеннолетний сын видел, как забежал во двор щенок пожилого человека. И сделал вывод, что он и покусал кошку. Пенсионер же пояснил, что у него четыре собаки – две взрослых, они постоянно на привязи, и два шенка, но они бегают во дворе, территория которого огорожена. Пожилой человек предполагает, что кошку могли покусать другие собаки. Тем более, что у соседа двор не огорожен То же самое он говорил пришедшему к нему для «крупного разговора» мужчине. Но тот его толком не слушал, до такой степени разозлился, что со всей силы ударил пожилого человека принесенной со двора палкой по руке.

В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело по пункту «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд дал ему условный срок – два года. Кроме того, удовлетворили иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу пенсионера. Сосед должен будет ему заплатить 50 тысяч рублей.