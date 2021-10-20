Дело о взрыве в ТЦ в Воронежской области передали региональному СКР

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Уголовное дело по факту взрыва в ТЦ в Павловске будет расследовать региональное управление Следственного комитета России (СКР), сообщили в ведомстве 20 октября.

Взрыв произошел накануне ночью, в 23:30 в микрорайоне Северный в Павловске. В результате сильно пострадало помещение, которая занимала управляющая компания. Людей в этот момент в здании не было, поэтому никто не пострадал. Территориальным отделом МВД было возбуждено дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Спустя несколько часов оно было передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК.

Сейчас следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются видеозаписи с камер наблюдения. Также обстоятельства ЧП станут известны после проведения ряда экспертиз.