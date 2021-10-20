Воронежский облздрав пригрозил уголовной ответственностью за махинации с прививочными сертификатами

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Департамент здравоохранения Воронежской области напомнил жителям региона об уголовной ответственности за махинации с сертификатами о вакцинации от коронавируса. Медики рассказали, что такие «вольности» подпадают под пять статей УК РФ. Памятку опубликовали на сайте облздрава в среду, 20 октября.

В соцсетях воронежцы пишут, что смогли при входе в учреждения, куда возможен вход только по OR-кодам или сертификату, предъявить чужой документ. Медики пояснили, что эти действия могут инкриминировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ). По ч. 1 статьи за попытку пройти по чужому документу могут оштрафовать на 120 тысяч рублей, отправить на обязательные или исправительные работы. Вплоть до ареста и колонии на 2 года.

Что грозит за подделку или приобретение поддельных сертификатов? Здесь уже в силу вступает статья 327 УК РФ. Согласно ч. 3 нарушителю могут ограничить свободу на 1 год, наказать его принудительными работами или лишить свободы на тот же срок.

Предусмотрена ответственность и для медиков, которые вносят ложные сведения о прививке в официальные документы. Их могут наказать по ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Санкции ч. 1 статьи – штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, до 2 лет исправительных или принудительных работ, до полугода ареста или до 2 лет колонии.

А уж если медик возьмет за такие «услуги» деньги, то как должностному лицу ему грозит ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ). В суде могут назначить штраф до 1 млн рублей, до 2 лет исправительных работ, до 5 лет принудительных работ, до 3 лет лишения свободы. Штрафы в зависимости от наказания могут варьироваться от 10-кратного до 50-кратного размера от суммы взятки, как и срок запрета на работу в определенных сферах.

Ушлых взяткодателей тоже могут наказать. Но уже по статье 291 УК РФ (дача взятки). Здесь максимальные санкции – штраф в 500 тыс. рублей, 2 года исправительных работ, 3 года принудительных работ, 2 года лишения свободы.