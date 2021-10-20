Воронежская область попала в список регионов с критической смертностью и заболеваемостью COVID-19

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 октября назвала регионы, в которых наиболее критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В их число попала и Воронежская область.

Она отметила, что в нашем регионе «наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких».

В этот список вошла и соседняя, Курская область. Также по показателям в нем оказались Оренбургская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская области и др.

Ранее Воронежская область появилась на тепловой карте заболеваемости коронавирусом. Регион выделен красным цветом. Это говорит о том, что у нас более тяжелая ситуация с COVID-19. Из пяти критериев мы не соответствуем четырем.

20 октября регион вновь установил шокирующий рекорд. За минувшие сутки медики не смогли спасти 57 пациентов с ковидом, заболевших – 698.