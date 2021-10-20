В Воронеже мужчина сжег машину своей бывшей жены

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, который поджег автомобиль «Ситроен», стоящий около полумиллиона рублей, возле Центрального парка. Возгорание произошло около 6 часов утра. Потерпевшей оказалась 45-летняя местная жительница.

Предполагаемого злоумышленника вычислили быстро. Им оказался бывший супруг дамы – 36-летний воронежец. С ним женщина решила развестись и сейчас они делят имущество. Полицейские задержали мужчину недалеко от места происшествия. Он признался в содеянном и объяснил, что в нем взыграла обида на бывшую супругу и нежелание возвращать ей автомобиль.

Несмотря на душещипательную историю, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.