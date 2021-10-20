Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 15:13

В Воронеже мужчина сжег машину своей бывшей жены

Он признался, что при разделе имущества не хотел отдавать авто даме
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, который поджег автомобиль «Ситроен», стоящий около полумиллиона рублей, возле Центрального парка. Возгорание произошло около 6 часов утра. Потерпевшей оказалась 45-летняя местная жительница.

Предполагаемого злоумышленника вычислили быстро. Им оказался бывший супруг дамы – 36-летний воронежец. С ним женщина решила развестись и сейчас они делят имущество. Полицейские задержали мужчину недалеко от места происшествия. Он признался в содеянном и объяснил, что в нем взыграла обида на бывшую супругу и нежелание возвращать ей автомобиль.

Несмотря на душещипательную историю, правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.