В Воронеже от коронавируса умерли шесть водителей маршруток

Водителей маршруток становится все меньше - одни болеют, другие уходят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шокирующие цифры по заболеваемости водителей в компании «Автолайн+» обнародовал руководитель этого транспортного предприятия, депутат Воронежской городской Думы Дмитрий Крутских. По его словам, от ковида умерли шесть водителей маршруток, еще 40 подхватили эту заразу и попали в больницу.

- Из-за нехватки шоферов около 30 процентов автобусов не выходят на маршруты, - сообщил Дмитрий Крутских. – Пока еще не дошло до того, чтобы директора садились за руль, как в более мелких компаниях, но ситуация очень тревожная.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал о том, что из-за заболеваний водителей в некоторых транспортных компаниях водителями стали работать даже руководители этих предприятий.

И.о. директора «Автолайн+» Виктор Натаров описал ситуацию более подробно:

- Умерли люди еще не старые – от 40 до 60 лет. Многие водители напуганы постоянными сообщениями о смертях, поэтому не выходят на маршрут. Одно дело, когда у человека это единственная работа. А вот бывшие военные и полицейские уходят в те сферы деятельности, где меньше риск заразиться. Плюс упал пассажиропоток – школьники, студенты ушли на «дистант», да и многие взрослые люди работают на расстоянии. А у нас 90 автобусов взяты в лизинг, надо отдавать платежи. В такой ситуации, видимо, будем просить городские власти либо предоставить нам субсидии, либо рассмотреть вопрос о повышении оплаты проезда.

Компания «Автолайн+» обслуживает 24 маршрута, в том числе такие известные как №№ 37а, 58в, 60Б, 90, 105,