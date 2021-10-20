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Здоровье20 октября 2021 14:41

Воронежцев предупредили о тотальных проверках антиковидных мер

Они пройдут с участием чиновников, полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора
Ирина КАЗАНИНА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

С 21 октября в Воронежской области начнутся тотальные проверки соблюдения антиковидных мероприятий. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Проверки затронут как организации всех форм собственности, так и простых граждан, и будут проходить в круглосуточном режиме. Нарушителям грозит наказание: материалы на них будут направлять в суд.

- Координирует исполнение условий эпидемиологического режима специальная межведомственная группа под руководством вице-губернатора Воронежской области Сергея Трухачева, - уточнили в оперштабе. - В состав комиссии вошли члены облправительства, мэрия Воронежа, полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор.