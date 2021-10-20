Воронежцы возмутились видом велодорожек на обновленном проспекте Революции

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В начале реконструкции проспекта Революции горожанам обещали, что на главной улице города появятся отдельные дорожки для велосипедистов. И вот на днях воронежские общественники смогли оценить эти дорожки.

Фотографии с проспекта разместили в соцсети. На них видно, что вдоль проезжей части между бордюром и мощеным плиткой тротуаром идет асфальтированная дорожка. И все бы ничего, но временами она делает повороты под прямым углом, а порой посередине и вовсе возникают столбы. Чтобы объехать такое препятствие, велосипедисту придется «спешиваться», согласились все комментаторы. И не дай бог, зазеваться или не заметить препятствие.

Горожане единогласно возмутились таким отношением строителей к своей работе и к воронежцам. Некоторые даже усомнились, что это велодорожки, а не технический тротуар...

«Комсомолка» запросила комментарии у пресс-службы мэрии.