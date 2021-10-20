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Общество20 октября 2021 14:30

Воронежцы снова показали рекордную давку в районной поликлинике

Десятки пациентов с короной толпились в холле медучреждения на улице Героев Сибиряков.
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео

Скриншот видео

Воронежские поликлиники переживают не лучшие времена. Об очередной давке пациентов, болеющих коронавирусом, сообщили очевидцы. Ее зафиксировали на видео в поликлинике № 7, которая расположена на улице Героев Сибиряков в областном центре.

Ролик опубликовал телеграм-канал «Воронеж № 1» 20 октября. По словам автора, давка случилась из-за того, что в регистратуре работало только одно окно на прием. Из-за этого люди стали нервничать и скандалить. Спустя какое-то время люди начали выяснять, кто за кем стоял и кто пытается протиснуться без очереди.

Судя по кадрам, сотрудница поликлиники, уже привыкшая к такому столпотворению, в конфликт предпочитает не вмешиваться, чтобы не накалять обстановку.

Ранее областные власти объясняли, что очереди в поликлиниках возникли из-за нехватки медицинских кадров в условиях резкого увеличения числа больных коронавирусом.