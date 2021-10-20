В Воронеже за недолгую поездку на чужой машине мужчина может на пять лет сесть в тюрьму

Полицейские быстро задержали странного угонщика. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 19 октября, 39-летний владелец «Опеля-Астры» сообщил в полиции об угоне своей машины. Полицейские выяснили, что он выпивал во дворе дома на улице Димитрова Левобережного района с незнакомыми мужчинами. И обронил ключи от своего «Опеля». Через несколько дней машину угнали.

Участковые изучили записи видеокамер во дворе. И выяснили, что ключи нашел один из мужчин, участвовавших в массовой пьянке. Полицейские задержали 24-летнего воронежца. Он признался, что нашел ключи. И через некоторое время решил покататься на чужой машине. Это ему быстро наскучило. Угонщик припарковал «Опель» на той же улице Димитрова и ушел.

- «Опель» скоро вернут владельцу. А вот угонщику предстоит отвечать по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до пяти лет лишения свободы). До суда его отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.