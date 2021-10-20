На воронежском предприятии во время чистки оборудования рабочий получил тяжелые травмы

Фото из архива КП

Госинспекция труда расследует несчастный случай, произошедший на одном из воронежских предприятий. При ремонте оборудования рабочий сорвался и получил тяжелые травмы. Об этом рассказали в ведомстве 20 октября.

ЧП произошло в конце сентября. Сотрудники ООО «Курскхимпромсервис» производили ремонт оборудования на одном из предприятий в Воронеже. Во время чистки теплообменного оборудования произошел обрыв стропы и рабочий сорвался.

Как заключили медики, мужчина получил травмы тяжелой степени.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.