На воронежском предприятии во время чистки оборудования рабочий получил тяжелые травмы

Фото из архива КП
Госинспекция труда расследует несчастный случай, произошедший на одном из воронежских предприятий. При ремонте оборудования рабочий сорвался и получил тяжелые травмы. Об этом рассказали в ведомстве 20 октября.
ЧП произошло в конце сентября. Сотрудники ООО «Курскхимпромсервис» производили ремонт оборудования на одном из предприятий в Воронеже. Во время чистки теплообменного оборудования произошел обрыв стропы и рабочий сорвался.
Как заключили медики, мужчина получил травмы тяжелой степени.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.