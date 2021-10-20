ХК «Россошь» после четырех побед стала лидером дивизиона «Запад» НМХЛ

Россошанцы пока в этом сезоне играют просто здорово! Фото: с сайта ХК «Буран»

Хоккеисты «Россоши», фарм-клуба «Бурана», одержали четыре победы подряд. Сначала они обыграли дома ХК «Брянск». В первом матче гостей одолели только в овертайме 6:5, во втором справились с ними в основное время - 4:1. Потом были два успешных матча с тульским «АКМ-Юниор». Игры развивались по похожему сценарию с двумя предыдущими. Сначала туляков обыграли в овертайме - 4:3, затем без дополнительного времени - 2:0.

ХК «Россошь» после этих четырех побед лидирует в дивизионе «Запад» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) с 17 очками. 28 и 29 октября в Боброве у россошанцев пройдет дерби с «ЭкоНива-Бобров», занимающим третье место.