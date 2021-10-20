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Общество20 октября 2021 12:30

В Воронеже директора школы оштрафовали на 150 тысяч за «мертвые души»

В штате образовательного учреждения числился несуществующий работник
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронеже директор одной из школ был наказан штрафом в 150 тысяч за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Коминтерновском суде.

Как следует из материалов дела, в штате образовательного учреждения пять лет числился несуществующий работник. С 2015-го по 2020-ый год этот фиктивно работающий человек получал зарплату. Правда деньги шли директору. «Сотрудник» успел поработать на нескольких должностях. Ущерб бюджету составил 624 тысячи рублей.

Суд признал директора школы виновным приговорил его к штрафу.