В Воронеже директора школы оштрафовали на 150 тысяч за «мертвые души»

Фото из архива КП

В Воронеже директор одной из школ был наказан штрафом в 150 тысяч за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Коминтерновском суде.

Как следует из материалов дела, в штате образовательного учреждения пять лет числился несуществующий работник. С 2015-го по 2020-ый год этот фиктивно работающий человек получал зарплату. Правда деньги шли директору. «Сотрудник» успел поработать на нескольких должностях. Ущерб бюджету составил 624 тысячи рублей.

Суд признал директора школы виновным приговорил его к штрафу.