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Общество20 октября 2021 12:10

В Воронежской области забраковали 37 партий хлебобулочной и кондитерской продукции

У них истек срок годности или не было документов
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировало результаты контроля качества хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий за третий квартал 2021 года. В течение этого периода сотрудники ведомства провели 29 контрольных мероприятий, в том числе 10 – на предприятиях. На 27 объектах обнаружили нарушения.

При лабораторном исследовании образцов продукции в 4% образцов обнаружили завышенное содержание дрожжей. Но основные претензии были у инспекторов к срокам хранения и наличию маркировки. По причине просрочки и отсутствия сопроводительных документов забраковали 37 партий хлебобулочной и кондитерской продукции, объемом 128 кг. За нарушения на виновных наложили штрафы на общую сумму в 435 тысяч рублей.