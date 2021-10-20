В Воронежской области забраковали 37 партий хлебобулочной и кондитерской продукции

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировало результаты контроля качества хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий за третий квартал 2021 года. В течение этого периода сотрудники ведомства провели 29 контрольных мероприятий, в том числе 10 – на предприятиях. На 27 объектах обнаружили нарушения.

При лабораторном исследовании образцов продукции в 4% образцов обнаружили завышенное содержание дрожжей. Но основные претензии были у инспекторов к срокам хранения и наличию маркировки. По причине просрочки и отсутствия сопроводительных документов забраковали 37 партий хлебобулочной и кондитерской продукции, объемом 128 кг. За нарушения на виновных наложили штрафы на общую сумму в 435 тысяч рублей.