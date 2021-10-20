В Воронеже хакер провернул аферу на 10 миллионов

В Воронеже полицейские задержали по подозрению мошенничестве 36-летнего местного жителя. По версии следствия, в июне 2020 года он взломал электронную почту энергетической компании и отправил одному из ее поставщиков запрос на поставку крупной партии медного кабеля.

- После подписания электронного соглашения, производители направили партию товара на указанный в договоре адрес. Однако, деньги за продукцию на счет организации не поступили, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что почта была взломана. Причиненный злоумышленником ущерб составил около 10 миллионов рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и накануне задержали его. Мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что полученную партию кабеля уже реализовал.

Расследование продолжается: оперативники изъяли документацию и компьютерное оборудование.

По факту Железнодорожное СУ УМВД России по городу Воронежу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.