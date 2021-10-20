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Общество20 октября 2021 11:48

В Воронежской области за сутки сделали прививки от коронавируса больше 17 тысяч человек

Людей, получивших вторую часть вакцины, стало больше на 5,7 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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Прививку нужно сделать, как минимум, еще 670 тысячам жителей Воронежской области.

Прививку нужно сделать, как минимум, еще 670 тысячам жителей Воронежской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном оперштабе рассказали о темпах вакцинации на утро среды, 20 октября. За прошедшие сутки врачи сделали 17 697 прививок от ковида. При этом первую часть вакцины получили 11 972 человека, вторую – 5 725. Таким образом, привитых жителей Воронежской области стало 829 736. Из них обе части вакцины получили 749 799.

В то же время сдвинулось с мертвой точки число жителей нашей области, прошедших ревакцинацию. Утром 19 октября их было 60 926, теперь стало 64 610.

Напомним, в региональном управлении Роспотребнадзора расширили список граждан, которым вакцины нужно сделать в обязательном порядке. Теперь прививки должны будут получить сотрудники 18 крупных предприятий, если не хотят, чтобы их временно отстранили от работы без сохранения зарплаты. Цель властей - вакцинировать 1,5 миллиона человек, это, по мнению чиновников, поможет начать снимать ограничения.