На Кожевенном кордоне волонтеры Сбера высадили 10 000 сосен

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В рамках ESG-повестки СберБанк совместно с движением «Эка» года высадил 10 тыс. сосен на Кожевенном кордоне в Воронежской области.

Экологическая акция состоялась в рамках реализации программы восстановления лесов «Южный лесной пояс России», созданной для борьбы с опустыниванием территорий в южных регионах России: от Ростовской области до Республики Бурятия.

По всей России в 2021 году Сбер запланировал высадить 180 000 саженцев деревьев в честь 180-летнего юбилея Сбера. Проект «Южный лесной пояс России» охватывает 14 регионов и предполагает массовые посадки деревьев в южных регионах страны. Создание такой лесозащитной полосы оберегает территорию России от расползания степей, опустынивания, эрозии почв.

Состоявшаяся акция стала очередным мероприятием, в которой активную общественную позицию продемонстрировали сотрудники банка, регионального правительства и прокуратуры.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер принимает активное участие в продвижении ESG-повестки. Это важное направление в нашей стратегии корпоративной и социальной ответственности банка. Мы рады, что вместе с нашими партнерами можем реализовывать подобные хорошие акции, которые направлены на компенсацию углеродного следа. В год своего 180-летия Сбер запланировал посадку 180 000 саженцев по всей стране в рамках программы «Южный лесной пояс России».

Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской области:

«При участии Сбера мы снова выполнили еще один важный экологический проект. Сбербанк всегда поддерживает различные экологические инициативы. Воронеж – наш родной город, и очень хочется, чтобы он стал красивее, а его жители здоровее и счастливее».