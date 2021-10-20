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Происшествия20 октября 2021 11:06

В Воронежской области водитель сбил ребенка и скрылся

Нарушителя задержали полицейские
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Нововоронежские полицейские оперативно смогли задержать 18-летнего водителя на ВАЗ-21099. По предварительным данным, утром 19 октября он сбил семилетнего пешехода на улице Мира города Нововоронежа. Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрестка.

- После ДТП водитель скрылся с места, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Пешеход получил травмы и обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.