В центре Воронежа загорелся заброшенный дом

Кадр с видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Утром в среду, 20 октября, в центре Воронежа появился столб дыма, который был виден издалека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 8.04 дежурному поступило сообщение о пожаре в доме №11 по Бакунинскому переулку. На месте выяснилось, что загорелся заброшенный частный дом.

Пожар ликвидирован в 8.38. Его площадь составила около 60 квадратных метров.

- В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили спасатели.

Вероятно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.