Воронежский театр показал премьеру балета о любви и предательстве

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском театре оперы и балета показали первую премьеру сезона. Юлиана Малхасянц поставила известный балет Людвига Минкуса «Баядерка» в редакции Мариуса Петипа. Театр постарался сохранить все элементы шедевра выдающегося французского и российского хореографа, в основе которого восточная легенда о несчастной любви танцовщицы-баядерки и знатного воина, предавшего любимую.

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. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Для балета создали множество ярких костюмов и масштабные декорации с использованием и видео-арта (художник-постановщик Дмитрий Чербаджи). Дирижер-постановщик Данила Серганин. В спектакле танцуют Марта Луцко (баядерка Никия), Иван Негробов (воин Солор), Александр Меркулов (раджа Дугмата), Диана Кустурова (Гамзатти, дочь раджи), Олег Рудометкин (Великий брамин), Дмитрий Трухачев (факир Магедавея).

Следующие показы «Баядерки» 17 ноября и 8 декабря.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ