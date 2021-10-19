Два воронежских артиста получили новые звания

Андрей Мирошников. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. И среди награжденных оказалось трое воронежцев. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получили Вячеслав Бухтояров, артист театра драмы имени Кольцова, Заслуженный артист Воронежской области, лауреат областного конкурса «Событие сезона 2003/2004» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана, эпизод» за роль Нефеда Степановича в спектакле «Как это все далеко - любовь, весна и юность» по Платонову, а также актер Камерного театра Андрей Мирошников - Заслуженный артист Воронежской области, лауреат Воронежского областного театрального конкурса «Итоги сезона» (2006).

Вячеслав Бухтояров (в центре) Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кроме того звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила Ольга Полянская - главный библиотекарь библиотеки имени Никитина, Заслуженный работник культуры Воронежской области.