Защитник воронежского «Факела» попал в сборную тура ФНЛ

Василий Черов своей классной игрок с "Волгарем" заслужил место в символической сборной тура. Фото: с сайта ФК "Факел"

В сборную 18 тура попал защитник «Факела» Василий Черов. Эксперты отметили то, что он в гостевом матче с астраханским «Волгарем» был полноценным хозяином левого фланга. Василий отдал голевую передачу и был активным участником еще одной атаки, завершившейся взятием ворот волжан.

Компанию Черову в сборной составили вратарь Игорь Обухов из волгоградского «Ротора», который в концовке встречи со «Спартаком-2» сделал невероятный сейв, подаривший его клубу ничью.

В сборную также попали защитники Игорь Климов из томской «Томи» и Алексей Никитенков из «Олимп-Долгопрудного», которые надежно сыграли на своей позиции и помогли своим голкиперам оставить свои ворота «сухими».

Звездой тура стал еще один игрок обороны Иван Темников из московского «Торпедо», оформивший голевую передачу, а при счете 3:3 сделавший дубль в ворота столичного «Велеса».

В линии полузащиты в сборную 18 тура попал игрок «Велеса» Артур Галоян. Он забил два гола «Торпедо» (кстати, своему бывшему клубу). Вместе с ним в середине поля символической сборной Александр Ставпец, чей гол принес победу «Томи» над «СКА-Хабаровском», и Данил Кленкин, который дирижировал атаками калининградской «Балтики», разгромившей в гостях липецкий «Металлург» - 4:0. Одним из лучших в туре стал полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Данила Емельянов, на счету которого два гола в ворота владикавказской «Алании».

А нападающий «Нефтехимика» Александр Юшин оформил в этом матче гол+пас. Итог «Алания» повержена в домашних стенах со счетом - 3:2. Также в линии нападения эксперты отметили игру форварда «Торпедо» Мухаммада Султонова.

Главным тренером сборной 18 тура стал наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.