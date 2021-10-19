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Происшествия19 октября 2021 18:02

Воронежские следователи заинтересовались ДТП с маршруткой, в которой пострадала пенсионерка

Авария произошла 19 октября на Транспортной
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Внимание силовиков привлекла авария с пострадавшей пенсионеркой, которая произошла 19 октября.

Около 8 утра на ул.Транспортной пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 5, под управлением 53-летнего мужчины, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Митсубиси Лансер». После чего «Митсубиси» врезался в «Фольксваген поло». В результате ДТП травму получила 63-летняя пассажирка автобуса, которой в больнице диагностировали сотрясение мозга.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства аварии, опрошены водители транспортных средств, пассажиры автобуса, очевидцы, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, административный материал по факту ДТП, - сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин.