Воронежский «Факел-М» сыграл вничью с лидером – саратовским «Соколом»

Дублерам "Факела" удалось отобрать два важны очка у лидера. Фото: с сайта ФК "Факел"

Во вторник, 19 октября, в Воронеже на стадионе «Локомотив» при пустых трибунах «Факел-М» встречался с лидером – саратовским «Соколом». Команду на этот раз усилили два игрока из главного «Факела» - полузащитник Максим Седов и нападающий Илья Грузнов. Они, впрочем, давненько не попадали в основу.

Игра против саратовцев выдалась, понятное дело, нелегкой и нервной: команды схлопотали на двоих шесть предупреждений. Но главное – футболистам дубля «Факела» удалось выстоять и оставить свои ворота «сухими». Итог – 0:0.

«Факел-М», хотя и набрал второе очко, но продолжает занимать последнее, 11 место в зоне «Центр» второго дивизиона. Ну а «Сокол» продолжает делить лидерство с «Динамо-Брянск». Но потерянных в Воронеже очков на финише может саратовцам на финише и не хватить, чтобы вернуться в ФНЛ.