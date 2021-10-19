Болельщики воронежского «Факела» просят пустить их на стадион на кубковый матч с «Нижним Новгородом»

Болельщиков на матч с "Нижним Новгородом", увы, не пустят. Фото: с сайта ФК "Факел"

Болельщики «Факела» разместили на своей странице ВКонтакте обращение к областному правительству с просьбой пустить их на решающий матч Кубка с «Нижним Новгородом», который пройдет в Воронеже 27 октября. Напомним, наша команда вынуждена была провести уже два домашних матча (с ивановским «Текстильщиком» и ФК «СКА-Хабаровск») без зрителей из-за ковидных ограничений.

В своем обращении фанаты говорят, что готовы предоставить на входе на стадион сертификат о вакцинации или же действующий ПЦР-тест. При этом недоумевают, почему в городе открыты кафе, рестораны и торговые центры, а стадион, где люди находятся на воздухе, закрыт для посещения.

В областном правительстве сообщили, что просьбу болельщиков пока не удовлетворят:

- Мы с уважением относимся к огромной армии болельщиков «Факела», понимаем важность предстоящего матча. Вместе с тем, говорить о таком послаблении сейчас вряд ли актуально. Посмотрим ситуацию в динамике, вероятно, она изменится в лучшую сторону. Тогда, возможно, и стоит вернуться к обсуждению вопроса.

В матче с «Нижним Новгородом» «Факел» устроит и ничья. В гостевых матчах с «Динамо-Барнаул» и воронежцы, и волжане победили. Только «Факел» со счетом 2:0, а «Нижний Новгород» - лишь 1:0.

Для главного тренера волжской команды Александра Кержакова Воронеж связан с неприятными воспоминаниями. Именно здесь ему предложили вложить 330 миллионов в строительство нефтеперерабатывающего завода в Панинском районе. В итоге предприятие до сих пор не достроили, и огромные деньги Кержаков, скорее всего, потерял безвозвратно.