В Воронежской области мужчине, обвиняемому в убийстве, отменили оправдательный приговор

В Воронежском областном суде отменили оправдательный приговор своих грибановских коллег. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мае 2020 года в поселке Есипово Терновского района произошло убийство. По версии следствия, 41-летний местный житель во время ссоры несколько раз ударил 39-летнего односельчанина по голове металлическим предметом. Мужчина в результате получил тяжелые травмы и умер в больнице через несколько дней.

В отношении 41-летнего жителя Терновского района возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его рассмотрели в Грибановском районном суде в августе 2021 года. Присяжные заседатели посчитали, что вина мужчины не доказана. И оправдали его.

С таким вердиктом были категорически не согласны сотрудники прокуратуры. Они обжаловали приговор. 18 октября в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию прокуратуры и удовлетворили ее. Оправдательный приговор отменили. Дело направили на новое рассмотрение в Грибановский районный суд, который теперь соберется уже в ином составе. А мужчину, обвиняемого в убийстве, арестовали.