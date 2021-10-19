Воронежское управление Росреестра напомнило, как связаться со специалистами в условиях эпидемии

В связи с ухудшением в области эпидемиологической ситуации управление Росреестра по Воронежской области напоминает гражданам, что существуют следующие каналы взаимодействия. Письменное обращение можно отправить:

• по почте по адресу: г.Воронеж, ул.Донбасская,2;

• по факсу по номеру телефона 8(473)235-50-90;

• на сайте Росреестра, заполнив форму в разделе «Обратная связь» - https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/

• по электронной почте на официальный электронный адрес 36_upr@rosreestr.ru

• опустив собственноручно заполненное обращение в специальный бокс в холле Управления по адресу: г.Воронеж, ул.Донбасская,2;

• позвонив в ВЦТО по номеру телефона: 8(800)100-34-34;

• в официальной группе во "Вконтакте" Управления.

Кроме того, можно записаться на онлайн консультацию к специалистам управления в ближайшем МФЦ.

А дважды в месяц Управлением организуются «горячие линии», на которых можно получить консультации по всем интересующим вопросам, даты мероприятий анонсируются в официальных аккаунтах социальных сетей Управления и в СМИ, телефоны «горячей линии»: 8(473)210-76-25, 8(473)210-76-26.