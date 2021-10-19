В Воронежской области на пунктах вакцинации могут повесить камеры

На пунктах вакцинации могут установить камеры. Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса поручил департаменту цифрового развития Воронежской области проработать этот вопрос. Решение оперштаба об этом опубликовали 19 октября.

К утру вторника медики сделали еще 8 275 прививок. 5 765 жителей Воронежской области получили первую часть вакцины, еще 2 510 – вторую. Всего теперь привитых в нашем регионе стало 817 764 (оба компонента получили 744 074 из них). Ревакцинацию прошли 60 926 жителей Воронежской области.