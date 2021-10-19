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Общество19 октября 2021 16:02

Зимой в воронежском парке "Дельфин" появятся ледяные горки и каток

Администрация готовит для горожан сезонные аттракционы и развлечения
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото со страницы парка "Дельфин" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы парка "Дельфин" в соцсети "Вконтакте"

Администрация воронежского парка «Дельфин» рассказала о своих планах по зимним развлечениям для отдыхающих. Так, уже сейчас напротив зоны аттракционов монтируют горку для детского катания на «ватрушках».

- Она начнет работать, как только установится полноценная зимняя погода, - говорят в администрации. - Как и все карусели, эта горка и обслуживающий персонал получат освидетельствование в Технадзоре.

А на поле для пляжного футбола (сейчас продолжается его обустройство) при наступлении морозов обещают залить каток.