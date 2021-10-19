В Воронеже школьникам хотят запретить посещать массовые мероприятия

Сейчас в Воронеже школьникам лучше не ходить в торговые центры даже с взрослыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению оперативного штаба по борьбе с ковидом школьникам Воронежа, которые сейчас находятся на «дистанте», хотят настоятельно рекомендовать не посещать массовые мероприятия. В областном правительстве поручили сотрудникам регионального департамента образования направить родителям учеников специальные уведомления. В них сообщат, что детям нужно находиться дома «без возможности посещения общественных мест и прочих мероприятий» с 18 октября.

- Касается он только учеников школ Воронежа, - подчеркнула пресс-секретарь департамента образования науки и молодежной политики Воронежской области Людмила Сиволдаева. – В районах области ситуация с ковидом в школах далеко не такая напряженная. Там и вопрос введения «дистанта» отдан на рассмотрение местным властям. В принципе в кинотеатры и театры, а также на концерты и так можно сейчас пройти только по QR-кодам, которых у подростков нет. Так что, скорее, этот документ просто побуждает родителей убеждать детей не обходить запрет, к примеру, посещения торговых центров. Сейчас ситуация такая, что онлайн приходится проводить даже Всероссийский студенческий слет, запланированный на ноябрь. Там большей частью люди взрослые, часть мероприятий разрешат проводить очно, но туда допустят только тех, кто привит.

Напомним, на утро вторника, 19 октября, зафиксированы три жутких рекорда - за сутки умерли 55 человек, заразились 689 человек и попали на ковидные койки 922 жителя Воронежской области.